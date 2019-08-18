Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık durumu

SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün doktoru Burak Ayyıldız, maç sırasında Beşiktaşlı Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ayyıldız, kulübün internet sitesinde, Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Kalecimiz Mamadou Samassa, ilk yarının son dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile çarpışması neticesinde, göğüs kafesine ve karnının üst kısmına aldığı darbe sonucu düşerek başının arka kısmını saha zeminine çarptı. Ardından, yaşadığı baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve net görememe şikayetleri ile oyuncumuzun oyuna devam edemeyeceği ve hastaneye sevkine karar verildi. Medicana Sivas Hastanesi acil servisinde yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzda hayati tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmedi. Oyuncumuzun genel durumu gayet iyi. Kontrol amaçlı, bu gece hastanede yatırılması planlandı."