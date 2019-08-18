Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık durumu

SİVAS (AA) – Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Hatice Balaban, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kaleci Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Balaban, kaleci Samassa'nın hastaneye geldiğinde hem nörolojik durum hem de hayati fonksiyonlar açısından normal olduğunu söyledi.

Samassa'yı kısa bir dönem gözlem altında tuttuktan sonra gerekli bütün görüntüleme yöntemlerini uyguladıklarını dile getiren Balaban, şunları kaydetti:

"Beyin tomografisinde, göğüs ve karın değerlendirmelerinde hiçbir patoloji saptanmadı. Şu anda da durumu gayet iyi, bütün vital bulguları, nörolojik durumu stabil ama hastamızı yine 24 saat gözlem altında tutacağız. Bir problem çıkacağını düşünmüyoruz fakat sıkı denetim altında bulunması onun sağlığı açısından önemli. Önerilen de budur. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz."

Öte yandan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı kulüp yöneticileri, Samassa'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.