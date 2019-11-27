Sivasspor, Kasımpaşa maçını “final” gibi görüyor
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk yarısında kalan 5 maçı final gibi gördüklerini söyledi.
Çalımbay, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.
Ligin 12. haftasında 4-1 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçında çok iyi mücadele ettiklerini ve oyundan kopmadıklarını vurgulayan Çalımbay, mutlu olduklarını dile getirdi.
Hafta sonu sahalarında Kasımpaşa ile zorlu maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Kasımpaşa takımına baktığınız zaman yüzde 50 benim kurduğum, bildiğim oyunculardan oluşan bir takım. Onun için ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kolay bir maç değil, özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım." diye konuştu.
Taraftar desteğine güvenerek bu karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:
"Kayserispor maçında oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonları çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çok sabretmemiz gerektiğini arkadaşlarıma söyledim. Kayserispor galibiyetini ve ondan önceki oynadığımız maçları unuttuk. Bizim için şu anki en büyük final maçı Kasımpaşa maçı. Mutlaka bu maçı da çok iyi şekilde bitirip geçmemiz gerekiyor. Bunun dışında başka hiçbir düşüncemiz yok. Şu anda biz ne transfer ne başka bir şey konuşuyoruz. Takımımı tebrik ediyorum; gerçekten hepsi sezon başından beri güzel bir grafik çizdi. Mükemmel bir şekilde çalıştılar, maçlarda ve antrenmanlarda ne var ne yok her şeyi verdiler. Çok güzel şeyler yaptılar. Onun için bunu ilk yarının sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. İlk final maçımız da Kasımpaşa maçı."
– "Bulunduğumuz konumu korumamız gerekiyor"
Liderliği sürdürmek için gereken tüm çabayı ortaya koyacaklarını vurgulayan Çalımbay, tüm futbolcularından kapasitelerinin üzerine çıkmasını beklediğini ifade etti.
Takımdaki futbolcularından memnun olduğunu aktaran Çalımbay, "Ligde geniş kadrosu olan çok iyi takımlar var. Biz hepsinin ve her şeyin farkındayız. Havaya girecek düşüncemiz veya lüksümüz yok. Gerçekleri biliyoruz, arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Amatör ruhla mücadele etmeleri gerektiğini ve hiçbir zaman oyundan kopmamaları gerektiğine işaret eden Çalımbay, "Şımarma gibi havaya girme gibi bir şey mümkün değil. Bulunduğumuz konumu korumamız gerekiyor. İlk yarının sonuna kadar da çok iyi puanlar almamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.
– Antrenman
Süper Lig'in 13. haftasında iç sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.
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