Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.
Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Emre Kılınç bir süre takımla, Serhiy Rybalka ise takımdan ayrı salonda çalıştı.
Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
– Otyakmaz: "Bizim için kolay olmayacak"
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, idmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen geçen sezonun ara transfer döneminde yaptığı transferlerle güçlü bir takım olduğunu söyledi.
MKE Ankaragücü'nün kadrosunda önemli futbolcularını muhafaza ettiğini belirten Otyakmaz, "Bizim için çok kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Ancak takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor ve taraftarımızın desteğiyle gerçi cezalı tribünlerimiz var, biraz sayı az olacak. Maçın pazar günü saat 14.00'te olmasından dolayı taraftarımızın rağbet göstereceğini ve onlardan aldığımız güçle de bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Sivas Temsilcisi Osman Ülker, 100 kombine bilet alarak kırmızı-beyazlı ekibe destek verdi.
Başkan Otyakmaz, desteklerinden dolayı Ülker'e teşekkür etti.
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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
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