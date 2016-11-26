Sivasspor Store açıldı

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı Sivasspor Store, düzenlenen törenle açıldı.

Vali Davut Gül, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesindeki mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, Sivasspor’un Sivas’ın en değerli markası olduğunu belirtti.

Mağazada Sivasspor’un lisanslı ürünlerinin satılacağını aktaran Gül, şehrin ileri gelenleri ve taraftarların mağazaya ilgi göstermelerini beklediklerini söyledi.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ise mağazanın açılmasında emeği geçen Gül ve lisanslı ürünlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ünal Turan’a teşekkür ederek, “Sayın valimiz böyle bir mekana ihtiyacımız olduğunu duyduktan sonra burayı bize tahsis ederek büyüklük yapmıştır. Bu mekan tamamen prestij projesidir.” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise mekanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, taraftarın mağazaya ilgi göstermesini istedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Sivasspor Store hizmete açıldı.

Daha sonra Vali Gül ve beraberindekiler mağazayı gezerek ürünleri inceledi.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen de katıldı.