Sivasspor Teknik Direktörü Özköylü:

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, takımın başına yeni teknik adam gelse bile psikolojik sıkıntının aşılmaması durumunda başarı yakalanamayacağını söyledi.

Özköylü, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig’de oynanan karşılaşmaların naklen yayınlanmadığı için taraftarların ve spor kamuoyunun sadece maç sonucuna bakarak değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Geride kalan 5 haftada sahada üstün oynayan, pozisyon bulan takımın hep Sivasspor olduğunu aktaran Özköylü, kritik hatalar nedeniyle beklemedikleri anda topu kalelerinde gördüklerini belirtti.

Ligde dün oynadıkları Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşmasında takımının iyi oynadığını ancak bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını ifade eden Özköylü, bu durumun herkesi üzdüğünü vurguladı.

Antrenörlük hayatında böyle bir durumu hiç görmediğini ve yaşamadığını bildiren Özköylü, “Hiç böyle bir durumla baş başa kalmadım. Çocukların hepsi iyi niyetli ama maalesef oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Kalemize gelen en ufak bir pozisyon ya da en ufak bir hatamız golle sonuçlanıyor. Biz o kadar pozisyona giriyoruz, o kadar rakibi kapatıyoruz, tek kale oynuyoruz maalesef gol atamıyoruz.” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte önlerine bakacaklarını belirten Özköylü, şunları kaydetti:

“Biz daha çok uğraşmak zorundayız. Yaptığımız hataları daha aza indirmek zorundayız. Kalemize gelen ilk top gol olmaya başladı. Bu da bizim şanssızlığımız mı, kulübün şanssızlığı mı, birilerinin nazarı mı var, gözümü var, birilerinin ahı mı var, artık bunları bile fazlasıyla düşünmeye başladım. Belki de ligin topa en fazla sahip olan takımı biziz ama maçları kaybeden takım biz oluyoruz.”

– “Santrforsuz oynuyoruz”

Bir basın mensubunun, yaşananlar karşısında öz eleştiri yapıp yapmadığını ve takımın önünü açması konusunda yönetimden bir teklif gelip gelmediğini sorması üzerine Osman Özköylü, şöyle devam etti:

“Öyle bir teklif olmadı. Ben zaten burada teknik ekiple alakalı herhangi bir problem olsa, takımın oyunsal, fiziksel, taktiksel problemi olsa zaten o sorumluluğu her türlü alırım. Yönetimin öyle bir talebi olursa yine de biz onu anlayışla karşılarız. Oyuncularımız dün maçtan sonra ‘hocam sakın böyle bir açıklama yapmayın, kesinlikle sizlik, teknik ekiplik bir problem yok. Biz bazı şeyleri sahada doğru yapamıyoruz demek ki veya şansızlıklar yaşıyoruz’ diyerek onlar da biraz bizi dizginledi. Burada büyük hedefle yola çıkmış bir Sivasspor var, elimizde kaliteli bir oyuncu kadrosu var diyoruz ama maalesef şu gerçeği konuşmak gerekiyor. Biz şu an için santrforsuz oynuyoruz. Yani bu kadar çok pozisyona girip, rakip sahada bu kadar kalıp da gol sıkıntısı yaşayan bir takım herhalde biz varızdır.”

– “İnşallah bu işi toparlayacağız”

Şanssızlığın biteceğine inandığını dile getiren Özköylü, takımının daha iyisini yapacak güce ve kaliteye sahip olduğunu söyledi.

Sahada daha çok mücadele edeceklerini, eksiklikleri tamamlayacaklarını ifade eden Özköylü, “İnşallah bu işi biz toparlayacağız. Lige bakıyorsunuz, bu ligde 2 maç aldın mı her şey farklı olabiliyor, bunu baştan beri söylüyoruz. Bu takımın öz güvenini tekrar kazanması için inşallah önümüzdeki Altınordu maçını kazandığımız takdirde bunu takımımın yapacağına da inanıyorum.” diye konuştu.

Takımdaki en büyük sorunlardan birinin psikolojik olduğuna dikkati çeken Özköylü, özellikle geçen seneki kadroda olan oyuncuların hala geçen seneki travmayı yaşadığını anlattı.

‘Hala psikolojik olarak o ezikliğin içindeler, bu lige tam olarak adapte olamadılar.” diyen Özköylü, en iyi psikoloğu kente getireceklerini ve oyuncuları psikolojik anlamda hazırlayacaklarını belirtti.

– “Antrenörlük hayatımda böyle bir sıkıntı yaşamadım”

Sivasspor’un ligdeki en iyi antrenmanı yapan takım olduğunu savunan Özköylü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“En iyi çalışan, fiziksel olarak en iyi takım bu takım ama maalesef psikolojik sıkıntılar veya saha içerisinde bitirici anlamdaki eksiklerimiz bizim sonuç almamıza mani oluyor. Bu takım olağanüstü iyi bir kamp dönemi geçirmiş, hazırlık maçları, her şey mükemmel. Sistem tıkır tıkır işliyor, yani lige gelince mi sistemde arıza oluyor? Kesinlikle bunun sistemle, teknik, taktikle, fiziksel hiç bir şekilde alakası yok. Böyle bir şey olsa zaten ben bugün burada durmam. İnanmasam kesinlikle burada durmam. Ancak şunu da söylüyorum, ben gideyim, buraya dünyanın en büyük antrenörünü getirin, bu psikolojik sıkıntıyı üzerimizden atmadan kimse başarılı olmaz. Yani sorun biz olsak eyvallah, kesinlikle hiçbir talebim, beklentim olmadan da çeker giderim. Antrenörlük hayatımda böyle bir sıkıntı yaşamadım. Düzeltmeye çalışıyoruz, çocuklarla konuşuyoruz, yine konuşacağız ve Allah’ın izniyle düzelteceğiz. Biz bu şanssızlığı, sıkıntıyı kıracağız, inşallah o hafta bu hafta olacak. Ben inanıyorum herkes daha fazlasını verecek ve inşallah toparlayacağız.”

Taraftardan özür dileyen Osman Özköylü, gelen tepkileri anlayışla karşıladığını söyledi.

Özköylü’nün açıklamasının ardından Sivasspor, ligde bu hafta sahasında Altınordu ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.