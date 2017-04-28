Sivasspor'a destek ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas’ta, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sivasspor’u ziyaret ederek, takıma destek verdi.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivasspor Kulübünü ziyaret ederek, Süper Lig yolunda yönetime ve futbolculara başarı diledi.

Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından karşılanan oda başkanları, Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Oda başkanları adına açıklama yapan TSO Başkanı Osman Yıldırım, takıma ve teknik ekibe güvendiklerini ifade ederek, her zaman takımın yanında yer alacaklarını belirtti. Sivasspor’un Sivas için bir değer olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Sivil toplum kuruluşları olarak kulüp başkanımıza ve futbolcularımıza destek ziyaretinde bulunmak için geldik. Son haftalarda elde ettiğimiz başarılara nazar değmesin diye kurban kesiyoruz. Sivasspor ilimiz için önemli bir değerdir, markadır. Sivasspor her zaman Süper Ligi hak eden her türlü altyapıya sahip olan bir takım. Sivasspor’un Süper Lige yeniden çıkacak olmasının sosyal ve ekonomik açıdan büyük katkıları olacaktır. İnşallah bu kestiğimiz kurbanla Sivassporumuz hak ettiği puanları almaya devam edecek ve Süper Lig’de yerini alacaktır. Biz takımımıza her zaman güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz.”

Verilen destekten dolayı teşekkürlerini belirten Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise oda başkanlarının her zaman Sivasspor’a destek olduğunu ifade etti. Sivasspor olarak bu güvene ve desteğe layık olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktaran Otyakmaz, takıma ziyaretleriyle moral ve destek veren oda başkanlarına teşekkür etti.