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Sivasspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları

10 Ekim 2016 Pazartesi, 13:09
Sivasspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları

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SİVAS (AA) – Sivasspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yardımcı antrenörler yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Koordinasyon çalışması ve esneme hareketlerinin ardından futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı.

Sakatlığı nedeniyle İbrahim Öztürk takımdan ayrı koşarken, kaleci Korcan Çelikay salonda çalıştı.

İdmana, Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Beykan Şimşek ile Gana Milli Takımı’nda bulunan John Boye katılmadı.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal’ın özel işleri nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtildi.

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