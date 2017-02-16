Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, deplasmanda Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Futbolculardan Adem Koçak, Ümit Karaal ve İbrahim Öztürk sakatlıkları nedeniyle ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı koştu.

Sivasspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü saat 18.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda Denizlispor ile karşılaşacak.