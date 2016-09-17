Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 4. haftasında Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların 5’e 2 dar alanda top kontrolü ve pas çalışması yaptığı, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve yarı sahada oynanan çift kale maç ile idmanın sona erdiği bildirildi.

Antrenmanı Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkanlar Faruk Taşseten ile Mehmet Boyraz’ın da takip ettikleri kaydedildi.

Sivasspor, yarın akşam yapacağı antrenmanın ardından Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Denizlispor TFF 1. Lig’in 4. hafta maçında 18 Eylül Pazar günü saat 17.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.