Sivasspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde bu hafta sahasında Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla süren idman, yara sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Mesut Bakkal, idmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına tam kadro devam ettiklerini söyledi.

Takım olarak her şeyin bilincinde olduklarını belirten Bakkal, “Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından hafta boyunca yaptığımız toplantılar ve görüşmelerden sonra futbolcularımız neler yapması gerektiğinin inancına vardılar. Bunun sahaya yansımasını bekliyorum.” dedi.

Ligde geçen hafta Ümraniyespor karşısında aldıkları 4-1’lik mağlubiyetin bir ders olduğuna dikkati çeken Bakkal, “Bu dersin karşılığında futbolcularımız Eskişehirspor maçını kazanarak kendilerini affettireceklerdir diye düşünüyorum. Gidişatımız ve moralimiz iyi. Güzel bir maç oynayacağız ve taraftarımızı bekliyoruz. Desteğe ihtiyacımız var, taraftar olduğu zaman daha iyi oluyor. İnşallah hep beraber kazanırız.” diye konuştu.

Eskişehirspor karşılaşmasında sahada farklı bir kadro kuracağını aktaran Bakkal, bazı mevkilerde değişiklik yapacağını dile getirdi.

Bakkal, daha dinamik futbolculara forma şansı vereceğini ve mücadele gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.