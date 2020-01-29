Sivasspor'da, Gaziantep mesaisi başladı

SİVAS (AA) – Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşmadan en iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının, bundan sonra maçların kolay olmayacağını gösterdiğini belirtti.

Hiçbir maça kolay olarak bakmadıklarını dile getiren Çalımbay, Çaykur Rizespor karşılaşmasının biraz değişik bir maç olduğunu ifade etti.

Çalımbay, karşılaşmada ofsayt gerekçesiyle gollerinin iptal edildiğini belirterek, "Anlamadığımız şey, hem Gençlerbirliği maçında hem de bu maçta VAR'ın bize yaptığı. Gençlerbirliği maçında da çizgiyi yanlış çizdiler, bunda da ofsaytla alakası olmayarak golümüzü iptal ettiler. Orada yediğimiz gol, burada da attığımız gol VAR'dan döndü." dedi.

– Çalımbay'dan VAR tepkisi

Faal hakemlerin VAR'ın başına geçmemesi gerektiğini savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu kadar basit değil, ofsaytla alakası yok. Orta hakem golü vermiş, yan hakem bayrak kaldırmamış hiçbir şey yok yani. Aynısını bize Alanyaspor maçında yapabilirlerdi, golü atalım ondan sonra da VAR'a gidin. Niye onu yapmıyorsun, bunu yapıyorsun. VAR'ı iyi kullandığımız zaman çok iyi bir şey. Ama maalesef kullanamadığımız zaman biz çok mağdur olduk bu sene. Diğer takımlarda mağdur oldu, iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Biz bunları kapattık, geldi gitti ama biraz daha dikkat etmek gerekiyor."

Ligde kalan haftalarda kritik maçlar oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu maçlar da Gaziantep ile başlıyor. Gaziantep maçından çok iyi bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Her şeyin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Takımda sakat ve cezalı futbolcuların antrenmanlara katılacağını söyleyen Çalımbay, daha alternatifli bir kadroyla Gaziantep'e gideceklerini belirtti.

Arouna Kone'nin sakatlanmasının dezavantaj olduğunu aktaran Çalımbay, golcü oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceğini ifade etti.

Çalımbay, Gaziantep FK maçından en iyi şekilde dönmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile çeyrek final oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, maç tarihinin ligin de dikkate alınarak iyi ayarlanması gerektiğine dikkati çekti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birçok arkadaş bulduk ama bazı nedenlerden dolayı olmadı. İnşallah bitene kadar mutlaka 2 oyuncu getireceğiz. Defans ve öne oyuncu alacağız. Hem kupayı, hem ligi götürmek istiyorsak iyi ve sağlam bir kadromuz olacak. Abdou Razack Traore de Bursaspor ile anlaştı, ona da hayırlı olsun. İnşallah çok başarılı olacaktır ve tekrar buraya dönecektir."

– Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı. Antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlığı nedeniyle Arouna Kone, hastalığı bulunan Ziya Erdal ve Aaron Appindangoye ile izinli Erdoğan Yeşilyurt katılmadı.