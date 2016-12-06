Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
06 Aralık 2016 Salı, 16:50
SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Daha sonra topla ısınma ve pas çalışması yapan futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı.
Sakatlıkları bulunan Leandro Barrios ve Hasan Hatipoğlu, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.