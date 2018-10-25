Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman basına ve taraftara kapalı gerçekleştirildi. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Ligde, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanılan karşılaşmada aldığı darbe sonrası sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen ve İstanbul'da ameliyat edilen golcü oyuncu Arouna Kone, özel maskeyle çalışmalara başladı.
Kırmızı beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.
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