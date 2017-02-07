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Sivasspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları

07 Şubat 2017 Salı, 18:00

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Futbol: TFF 1. Lig

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Ligin 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, 12 Şubat’ta karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonundaki çalışmayla başladı.

Sahada pas ve taktik çalışması yapan futbolcular, gruplar halinde şut, kanatlardan orta ve gol provasıyla idmanı tamamladı.

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