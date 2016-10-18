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Sivasspor'da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları

18 Ekim 2016 Salı, 16:05
Sivasspor'da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları

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Futbol: TFF 1. Lig

SİVAS (AA) – Sivasspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon, güç ve pas çalışmaları yaptı.

Sakatlığı nedeniyle kaleci Korcan Çelikay takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Burhan Eşer ile Yiğit İncedemir, antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, ligin 8. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Futbol Mesut Bakkal Sivasspor TFF 1. Lig  Şanlıurfaspor

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