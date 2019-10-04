Sivasspor'dan “sevimli dostlara” yuva desteği
SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sokak hayvanlarını çetin kış şartlarından korumak amacıyla Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) tarafından 'Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır' sloganıyla başlatılan 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi'ne destek verecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor futbol A takımı ve futbol akademisi takımlarında, antrenmanda ve tesislerde kullanılan plastik su şişeleri, sokak hayvanlarına yuva olacak.
PAGDER'in uzun zamandır yürüttüğü kampanyaya destek olan ilk futbol kulübü olan Demir Grup Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde "Yuvaya Dönüşen Plastikler" sloganıyla kampanya başlattı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği kampanyada tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanları için yuva olacak.
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Sivasspor'dan “sevimli dostlara” yuva desteği
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