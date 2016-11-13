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13 Kasım 2016 Pazar

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Sivassporlu İncedemir dünyaevine girdi

13 Kasım 2016 Pazar, 10:00
Sivassporlu İncedemir dünyaevine girdi

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SİVAS (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Sivassporlu futbolcu Yiğit İncedemir’in dünyaevine girdiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İncedemir’in hayatını Zeynep Ekin ile birleştirdiği belirtildi.

İncedemir ve Ekin çiftinin nikahlarının İzmir Arena’da gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, “Sivasspor ailesi olarak Yiğit çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.” ifadesine yer verildi.

evlenme Sivasspor Yiğit İncedemir

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