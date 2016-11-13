Sivassporlu İncedemir dünyaevine girdi

SİVAS (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Sivassporlu futbolcu Yiğit İncedemir’in dünyaevine girdiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İncedemir’in hayatını Zeynep Ekin ile birleştirdiği belirtildi.

İncedemir ve Ekin çiftinin nikahlarının İzmir Arena’da gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, “Sivasspor ailesi olarak Yiğit çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.” ifadesine yer verildi.