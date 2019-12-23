Sivasspor'un emektar antrenörü son yolculuğuna uğurlandı
SİVAS (AA) – Sivasspor'da uzun yıllar alt yapı antrenörlüğü yapan ve bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Bingöl son yolculuğuna uğurlandı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüpte uzun yıllar alt yapı antrenörlüğü ile çeşitli görevlerde bulunan, çok sayıda sporcuyu Türk futboluna kazandıran 66 yaşındaki Ahmet Bingöl, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bingöl'ün cenazesi Aydoğan Mahallesi Fahri Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Bingöl'ün ailesi, Sivasspor yönetim kurulu üyeleri, A Takımı futbolcuları, Sivasspor Futbol Akademisi teknik heyeti ve sporcuları, kulüp çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
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