Sivasspor'un Hollanda kampı sona erdi
SİVAS (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'da gerçekleştirdiği 9 günlük kampı tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan Sivasspor, 22 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.
Kırmızı-beyazlılar, 9 gün süren kampta 2 hazırlık maçı yaptı. Sivas ekibi, bu maçlarda Hollanda temsilcileri Vitesse ve Ajax ile 1-1 berabere kaldı.
Kamptaki son antrenmanını bugün yapan Sivasspor, yarın sabah Düsseldorf Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönecek.
Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma 4 gün izin verdi.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, 4 Ağustos Pazar günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.
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