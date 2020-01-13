Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin'den taraftara teşekkür:

SİVAS (AA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Yasin Öztekin, kendisine destek veren kırmızı-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Yasin, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir sezon geçirmeyi diledi.

Sivassporlu futbolcuları yakından tanıdığını belirten Yasin, "Lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi karşıladı. Hocama ve başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buraya faydalı olmak için geldim, inşallah öyle de olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, buna da söz veriyorum. İnşallah güzel bir sezon olur." dedi.

Göztepe'de 1,5 sezon oynadığını ve sonrasında sakatlık dönemi geçirdiğini anımsatan Yasin, "Sonra da tabi ki istediğim gibi süre alamadım ama futbolda böyle şeyler oluyor. Hepimiz profesyonel futbolcuyuz, orada olmadı. Şimdi lider takıma geldim, inşallah hep beraber şampiyon oluruz." diye konuştu.

– "Buraya çıkış yakalamak için geldim"

Sivasspor'a geldiğinde çok iyi karşılandığını dile getiren Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Takımdaki tüm futbolcuları biliyorum, uzun zamandır hepsine karşı oynadım. Beni çok iyi karşıladılar, çok temiz hepsi çok cana yakın. İnşallah bu sahaya da yansır ve istediğimiz sonuçları alırız. Her futbolcunun hedefi milli takım üç sene önce de Fatih hoca zamanında oynadım. Sahada iyi olduğun zaman gidiyorsun. İnşallah burada bir, iki arkadaşımız var. Onlar milli takımda oynar. Ben de tabi buraya çıkış yakalamak için geldim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah iyi oynayıp hocamın verdiği güvenle de milli takıma gitmek istiyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok mesaj attılar. İnşallah onların desteğiyle beraber güzel sonuçlar alacağız. İnşallah bütün maçlarda stadı doldururlar. Gerçekten şampiyon olmak istiyorsak onlara ihtiyacımız var. Her maça gelip desteklesinler."

– Lider Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı.



İdman, çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.