Sivas'ta “100 Yılın Hikayesi Defilesi” düzenlenecek
SİVAS (AA) – Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayesinde, “100 Yılın Hikayesi” adlı yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetleri defilesi düzenleyecek.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, müdürlüğe bağlı Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Sivas Valiliği himayesinde gerçekleştirilen 100. yıl etkinliklerine Olgunlaşma Enstitüsü’nün de dönemin kıyafetlerini yansıtan defile ile ayrı bir renk katacağını belirten Savaşçı, Enstitü Müdürü Aysel Şenlen ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hummalı bir çalışma sürdüren usta öğreticilerle bir süre sohbet eden ve tasarımları inceleyen Savaşçı, daha sonra diğer çalışma atölyelerini ziyaret etti.
Enstitünün, tanıtım, araştırma faaliyetleri ile el sanatları, sanat tasarım, moda tasarım, nakış ve yiyecek-içecek alanlarında, kültürel değerleri ve geleneksel sanatları araştırma, özelliklerini bozmadan geliştirme, arşivleme, gelecek kuşaklara aktarma, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını sağlama misyonu doğrultusunda görev yaptığını belirten Savaşçı, “2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren tam gün tam yıl eğitim uygulamasına geçmeyi planladığımız kurumumuzda, moda tasarım teknolojileri ve el sanatları teknolojisi alanlarında 2 yıllık mesleki eğitim denklik programları faaliyete geçirilecektir.” ifadelerini kullandı.
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