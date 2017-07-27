Sivas'ta 104 kaçağın yakalanması

SİVAS (AA) – Sivas’ta yurda yasa dışı yollardan giren 104 yabancı uyruklunun yakalanması olayıyla ilgili, otobüsün şoförü tutuklandı.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında, aralarında Afganistan ve Pakistan uyrukluların bulunduğu 104 kişinin yakalanması olayıyla ilgili çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri yolcu otobüsünü Zara ilçesindeki bir dinlenme tesisinde buldu. Polis otobüs şoförü Mücahit D. ile otobüse öncülük yaptıkları iddia edilen araçtaki şoförün kardeşi Hasan D, Serdar İ. ve Abdullah Y’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otobüs şoförü Mücahit D. tutuklanırken, Hasan D, Serdar İ. ve Abdullah Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüse el konuldu, araç sahibine ise para cezası uygulandı.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki park civarında dün gruplar halinde yabancı uyruklu kişileri gören vatandaşlar durumu polise bildirmişti. Bölgeye sevk edilen çeşitli şubelerden çok sayıda polis ekibi, aralarında Afganistan ve Pakistan uyrukluların bulunduğu 104 kişiyi yakalayıp Sivas Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.

Afganistan uyruklu bir kişi, Ağrı’dan İstanbul’a gitmek üzere otobüsle yola çıktıklarını ve şoförün “Ankara’ya geldiniz” diyerek kendilerini Sivas’ta bıraktığını söylemişti.