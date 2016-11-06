Sivas'ta “13. Birlik Aşuresi” etkinliği

SİVAS (AA) – Sivas’ta, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, “Gel birlik kavline girelim kardeş” sloganıyla “13. Birlik Aşuresi” etkinliği düzenlendi.

Vali Davut Gül, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının önemine dikkati çekerek, “Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir.” dedi.

Anadolu insanının terazisine, onun meselelere bakış açısına güvenmek gerektiğini dile getiren Gül, “Anadolu insanı, Kerbela ile muhasebesini yüzyıllar önce yapmış. Anadolu’nun her yerinde köylerde, şehirlerde Ali, Hasan, Hüseyin görürsünüz ama yezit göremezsiniz.” diye konuştu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal da aşure gününde birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

Birlik aşuresi etkinliğinin 13 yıldır gerçekleştirilmesinin önemine değinen Köksal, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapılmadan el ele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Dağ ise mezhep farklılıklarının hiçbir zaman sorun haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Etkinliğe, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve vatandaşlar katıldı.