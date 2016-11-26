Sivas'ta “2. Bereket Ormanı” oluşturuldu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde oluşturulan “2. Bereket Ormanı”na fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 81 ilde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı iş birliğinde, “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde oluşturulan “2. Bereket Ormanı”nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Gül, fidan dikim töreni öncesi yaptığı konuşmada, Yıldız Dağı’nın yeşillenmesi anlamında çok güzel bir proje olduğunu söyledi.

Böyle güzel bir alanda fidan dikmenin güzel görüntüler ortaya çıkaracağına değinen Gül, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Vali Gül, eşi Gülden Gül ve katılımcılar, fidan dikerek can suyu verdi.

Proje kapsamında bin tane boylu sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, İl Sağlık Müdürü Adil Kaya ve çok sayıda gönül elçisi katıldı.