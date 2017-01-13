Sivas'ta “2023 Stratejik Plan” toplantısı

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül öncülüğünde “2023 Stratejik Plan” toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Dr. Hasan Canpolat Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Gül, şehrin geleceğine yön vermek için hazırlanacak projelerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında Sivas’a 100 büyük proje kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Durum tespiti yaparken yapacağımız en önemli işlerin başında ayağımızın yere sağlam basmasıdır. Yapacağımız analiz çerçevesinde, güçlü ve zayıf yönleri belirlemek, bir taraftan da fırsatın ve tehdidin ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun için bir yol haritası belirleyerek çalışmalara başlayacağız. Projelerimiz bittiğinde kamuoyunda vatandaşlarımızın ‘güzel bir çalışma yapılmış’ demesi herkesi mutlu edecektir. Bu kapsamda stratejik plandan ziyade durum analizi yaparak projeleri şehrimize kazandıracağız.”

Toplantının sonunda vali Gül, 2023 stratejik planla ilgili katılımcıların fikir ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.