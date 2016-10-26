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Sivasta 3.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Sivas’ın Zara ilçesine alt Düzceli köyü yakınlarında saat 08.56 sıralarında yerin 5 kilometre aşağ.

26 Ekim 2016 Çarşamba, 11:41
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Sivas’ın Zara ilçesine alt Düzceli köyü yakınlarında saat 08.56 sıralarında yerin 5 kilometre aşağı 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birincil belirlemelere kadar depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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