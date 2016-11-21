Sivasta 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Sivas’ın Gölova ilçesine tabi Çevrecik köyü yakınlarında gece saat 01.52 sıralarında yerin 4,1 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birincil belirlemelere kadar depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.