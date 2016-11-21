  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
21 Kasım 2016 Pazartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Sivasta 3.6 büyüklüğünde deprem

Sivasta 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Sivas’ın Gölova ilçesine tabi Çevrecik köyü yakınlarında gece saat 01.52 sıralarında yerin 4,1 kilometre aşağı 3.6 büyü.

21 Kasım 2016 Pazartesi, 08:42
sivasta-3-6-buyuklugunde-deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Sivas’ın Gölova ilçesine tabi Çevrecik köyü yakınlarında gece saat 01.52 sıralarında yerin 4,1 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birincil belirlemelere kadar depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.

sivas deprem son dakika sivas'ta bugün deprem oldumu sivas'ta deprem oldu sivas'ta deprem son dakika sivas'ta en son deprem

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet