Sivas'ta 3 yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Bursa’dan Erzurum istikametine seyreden Adnan Uçan (50) yönetimindeki 34 MKG 35 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Gökdin köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle buzlanan yolda devrildi.

Kazada Muammer Kırtepe ve Yunus Emre Kaygısız yaralandı.

Kısa süre sonra kaza yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta bir yolcu otobüsü daha devrildi. Erzincan yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EG 0510 plakalı yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolundaki üçüncü kazada ise Bursa’dan Erzincan istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 KE 577 plakalı yolcu otobüsü, Seyfebeli mevkisinde devrildi.

Kazada 13 yolcu yaralandı.

Kazalarda yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas ve Hafik ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yol kenarına devrilen otomobillerde de yaralı olup olmadığını kontrol eden 112 Acil Servis ekipleri, herhangi bir yaralıya rastlamadı.