Sivas'ta 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
SİVAS (AA) – Sivas'ta 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.
Polis ekipleri, çeşitli suçlardan 31 suç kaydı olan M.D'nin (31) Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'taki evinde saklandığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, M.D'ye teslim olması için çağrıda bulundu.
Teslim olmayı reddeden M.D'nin başına silah dayaması üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çağrıldı.
Özel harekat polislerine de direnen ve teslim olmayan M.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.D, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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