Sivas'ta 5 kişiyi öldüren sanığa ceza yağdı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçen yıl, 3'ü evlenmek istediğini ileri sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fırat Yurdakul (28) tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) bağlanarak katıldı.
Duruşmada, maktullerin bazı yakınları ile avukatları da hazır bulundu.
– Sanık maktullerin ailelerinden özür diledi
Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Fırat Yurdakul, cinayetleri bilerek ve isteyerek işlemediğini öne sürerek, "Yaptığımdan ötürü son derece pişmanım. Sürekli vicdan azabı yaşıyorum. Maktullerin ailelerinden de özür dilerim." dedi.
Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Yurdakul'u, maktul Tarık E'ye yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktuller İbrahim E. ve Cennet E'ye yönelik "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktuller Celal K. ve oğlu Oğuz Taylan K'ye yönelik "kasten öldürme" suçlarından 2 kez müebbet hapis ve "nitelikli hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.
– Olay
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 21 Mart 2018'de Fırat Yurdakul, evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E. (35) ile babası Tarık (50), dedesi İbrahim (74) ve babaannesi Cennet E. (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal (68) ve oğlu Taylan K'yi (33) öldürmüş, gasbettiği araçla kaçarken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.
-
Yılın ilk mahsul arpası KTB'de satıldı
-
Kırıkkale'de süne ile mücadele
-
Sivas'ta 5 kişiyi öldüren sanığa ceza yağdı
-
Tarihi mescidin “figürlü” mihrabı dikkati çekiyor
-
Lise öğrencileri çalacak üniversiteli gurbetçiler söyleyecek
-
“Okuma becerisine sahip olanlar sınavda başarılı olacak”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]