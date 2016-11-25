Sivas'ta acemi erler yemin etti

SİVAS (AA) – Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1996/4 1. kademe ve 365. kısa dönem acemi erler, yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.

Komutanlığın, General Şükrü Kanatlı Kışlası’ndaki törende, temel eğitim gören 2 bin 776 er ant içti.

Eğitimlerini tamamlayan askerlerin yemin töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Aileler ve askerlerin duygusal anlar yaşadığı törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas’ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Burada konuşan 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, yurdun dört bir yanından askerlerin ant içme töreninin gerçekleştirildiğini söyledi.

Şenliklerle ve halaylarla uğurlanan askerlerin yemin törenini gururla izlediklerini belirten Kip, “Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek, asker ocağında tek yürek, tek bilek olan bu evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık omuzlarına yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını gösterdi. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için güven verdiler.” diye konuştu.

Yemin töreninin ardından asker evlatlarına kavuşan bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene, Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, askeri erkan ve asker aileleri katıldı.