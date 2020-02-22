Sivas'ta AK Parti kongre sürecini Ulaş ilçesiyle başlattı
SİVAS (AA) – AK Parti Ulaş İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Uğur, güven tazeledi.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, ilçedeki bir konferans salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, 2002 yılından itibaren Sivas ve Ulaş'a yapılan yatırımları anlattı.
Türkiye'nin gücünün birliğinden geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Eğer birlik beraberlik varsa güçlüyüz eğer bölünür parçalanırsak şehitlerimize gazilerimize olan borcumuzu yerine getirmemiş oluruz." dedi.
Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Siyasetin öznesi millettir, siyasette söz de karar da milletindir. Siyaset kendimizi iyi anlatmaktan öte milleti iyi anlamayı gerektirir. Siyasetin kuralı seçmenin her zaman haklı olduğudur. Siyaset, bir kavga çatışma alanı değildir, siyaset bir rekabettir, yarıştır, çetin bir mücadeledir. Tüm AK Parti teşkilatları bunu siyasetin temeli olarak görür."
AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da şunları söyledi:
"Bugün 7. olağan kongre sürecimizi 'Türkiye için inandığın yolda yürü' sloganıyla güzide ilçemiz Ulaş'tan başlatmış bulunuyoruz. Kongre sürecimizin ülkemize, ilçemize, partimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan diliyorum. Bu yürüyüş, tam 19 yıl önce baskıların, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü Türkiye'de 'muhtar dahi olamaz' denilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı meşalenin aydınlattığı yolda başladı. İstanbul'a umut olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye de umut oldu."
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Uğur, güven tazeledi.
– Haziranda tamamlanacak
Öte yandan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 7. olağan kongre sürecinin bugün yapılan Ulaş kongresi ile Sivas'ta başladığını duyurdu.
Kongre süreci kapsamında delege seçimleri ve belde başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten Aksu, 22 Şubat'ta başlayan ilçe kongre sürecinin haziran ayı ortalarında tamamlanacağını ifade etti.
-
Akşehir'de depo yangını
-
Konya'ya cenaze töreni için gelen gurbetçi çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
-
Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine afet bilinci eğitimi
-
Sivas'ta AK Parti kongre sürecini Ulaş ilçesiyle başlattı
-
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de
-
AK Parti Derinkuyu Olağan Kongresi yapıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.