Sivas'ta amatör maçta kavga

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Zara Belediyespor ile Çubukspor arasında oynanan karşılaşmada kavga çıktı, 7 kişi gözaltına alındı.

Ligin 10. haftasında Zara Ahmet Başyurt Stadı’nda oynanan karşılaşma öncesinde bazı Çubuksporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. İlk yarısı 2-0 Çubukspor’un üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısının başında ise futbolcular arasında arbede yaşandı. Bir süre duraklayan maç, futbolcuların sakinleştirilmesiyle yeniden devam etti.

Maçın bitiminin ardından ise Zara Belediyespor ile Çubukspor taraftarları arasında başlayan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle engellenirken bu sırada Zara Belediyesporlu taraftarların bulunduğu tribün duvarının bir kısmı çöktü. Çökme sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Zara Kaymakamı Cengiz Nayman, stada gelerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardından güvenlik güçleri, kavgaya karışan 7 taraftarı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Haklarında işlem yapılan taraftarlar daha sonra salıverildi.