Sivas'ta aracın çarptığı yaya öldü
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Kanak Köprüsü mevkisinde, Galip Sinan Oflaz'a (56) çarptı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olay sonrasında kaçan, kamyon veya tır olduğu değerlendirilen araç ile sürücüsünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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