Sivas'ta asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Kangal ilçesinde devrilen sülfürik asit yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sülfürik asit taşıyan Mustafa Dilek idaresindeki 10 AJP 90 plakalı tanker, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Dilek, Kangal Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, tankerdeki asit sızıntısı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri kaza bölgesinde çalışma yaptı.