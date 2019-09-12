Sivas'ta aşure etkinlikleri
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçelerinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri düzenlendi.
Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel programda yaptığı konuşmada, organizasyonu tertip eden SİHADER yetkililerine teşekkür etti.
Zara Belediyesi ile Zara Vakfı tarafından Merkez Cami avlusunda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz'ün yaptığı duanın ardından Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek vatandaşlara aşure ikram etti.
Ankara Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şubesi ve Zara Cemevi'nde de aşure programı düzenlendi.
Belediye başkanı Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Zara ilçemiz birlik ve beraberliğin, birlikteliğin en güzel örneğidir. Ayrı, gayrı olmadan bugünlere gelen ilçemiz, daha güçlü birlik yapısıyla ilelebet var olacaktır." dedi.
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Sivas'ta aşure etkinlikleri
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