Sivas'ta “Atatürk'ü Anma Konseri” düzenlendi

SİVAS (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında “Atatürk’ü Anma Konseri” düzenledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Konseri, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, çok sayıda asker ve vatandaş dinledi.