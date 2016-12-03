Sivas'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

SİVAS (AA) – Sivas’ta, av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Burak Kaderim (21), Oğuzlar Parkı yakınlarında buluştuğu arkadaşı M.B.B. (18) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Diğer arkadaşlarının araya girmesi sonucu Kaderim ve M.B.B. parktan ayrıldı.

Bir süre sonra M.B.B, telefonla aradığı Kaderim’i Sivas-Kayseri karayolunda bulunan çiftlik evine çağırdı. Kaderim, arkadaşı M.A. ile çiftlik evine gitti. M.B.B, Burak Kaderim’e araçtan indiği sırada av tüfeğiyle ateş etti.

Karın bölgesinden yaralanan Kaderim’i hastaneye götüren M.A’nın kullandığı araç, Kızılırmak köprüsü üzerinde bariyerlere çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kaderim’i aracın arka koltuğunda yaralı hale görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaderim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burak Kaderim’in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.B.B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.