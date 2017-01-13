Sivas’ta başarılı öğrencilere “kayak” öğretilecek

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde ziyaret eden Vali Davut Gül, yarıyıl tatilinde Sivas’taki 2 bin 058 başarılı öğrenciye kayak eğitimi verileceğini söyledi.

Hafik Kaymakamı İdris Arslan’ı makamında ziyaret eden Gül, Kaymakam Arslan’dan brifing aldıktan sonra ilçedeki okullarda inceleme yaptı.

Okullarla ilgili olarak çeşitli konularda Arslan’la bilgi alışverişinde bulunan Gül, Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunda okuyan okul bahçesindeki öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Gül, “Özel idareye ait Yıldız Dağı Kayak Tesisi var. Bu hem Sivas’a hem Tokat’a hem çevre illere hizmet veriyor. Bunun yanında da sosyal projelere destek veriyor. Bu senede yarıyıl tatilinde Sivas’taki 2 bin 058 başarılı öğrenciye kayak eğitimi vereceğiz. İnşallah 2058 öğrenciden sonrada finansmanını sağladığımız müddetçe daha çok öğrencimizi hem yıldız dağına götürmüş hemde kayak sporuyla tanıştırmış olacağız.” diye konuştu.