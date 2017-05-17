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Sivas'ta boğanın saldırdığı çoban öldü

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:25

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çınarlı köyünde yaşayan Nurettin Özkan (52), Elmalı mevkisindeki yaylada hayvanları otlattığı sırada sürünün içindeki bir boğanın saldırısına uğradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkan’ın ölümüne sebep olan boğanın ise sakinleştirici vurularak kesileceği öğrenildi.

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