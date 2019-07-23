Sivas'ta boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
SİVAS (AA) – Sivas'ta boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şemsi Sivasi Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyan görevliler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Tuvalet borusuna sıkışan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri, sütle besledikleri kediyi sokağa bıraktı.
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Sivas'ta boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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