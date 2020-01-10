Sivas'ta “Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları” programı

SİVAS (AA) – İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları" programı kapsamında Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ulaş'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Sivas'ta, samimi ve huzurlu bir çalışma ortamı bulunduğunu belirten Savaşçı, "Biz birlik ve beraberliği, samimiyeti, huzuru çok önemsiyoruz." dedi.

Öğretmenlerin de huzurlu bir ortamda görev yapmasının eğitimdeki başarı açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Savaşçı, "Bu buluşmaları gerçekleştirmemizdeki amaç, sizlerle bir araya gelerek hasbihal etmek, dertleşmek, var ise sorunlarınıza çözüm üretmek, proje ve önerilerinizi dinlemek, bir aile olarak neler yapabileceğimizi samimi bir ortamda konuşmaktır. Çünkü eğitim de arzu ettiğimiz başarıyı hep birlikte el ele vererek yakalayabiliriz. Sizlerin görüş ve önerileri bizim için çok önemli." diye konuştu.

Sivas'ta eğitim altyapısının çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Savaşçı, şehirde eğitime verilen desteğin en üst seviyede olduğuna dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Savaşçı'yı telefonla arayarak öğretmenleri selamladı.