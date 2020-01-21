Sivas'ta ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu buz kırma mesaisi

SİVAS (AA) – Sivas'ın Gürün ile İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, arıza ekipleri, olumsuz hava ile doğa koşullarına karşın vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışıyor.

Enerjisiz tüketici kalmaması için çalışmalarını kırsal bölgelerde yoğunlaştıran ekipler, arızları gidermek için yoğun mesai yapıyor.

ÇEDAŞ arıza giderim bakım personeli, son günlerde Gürün ve İmranlı'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı hızla devreye girerek kesintileri gideriyor.

Gürün'de buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler, İmranlı'da ise buzla kaplanan direğe tırmanarak arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı.

Kopan teller üzerindeki buzları da kıran ekipler, vatandaşların elektriksiz kalmaması için yoğun çaba gösterdi.