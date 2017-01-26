Sivas'ta ÇETAB Toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇETAB) Meclis Toplantısı Sivas Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik binasında bulunan Dr. Hasan Canpolat Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Sıcak Çermik Turizm Merkezi’ne benzerlik gösteren diğer termal kuyuların jeotermal su satış bedeli görüşülerek çermiğin su satış bedeli karara bağlandı.

Toplantıda, su ve kanalizasyon işleri, asfalt çalışmaları ve ağaçlandırma konuları da görüşüldü.

İmar planı hakkında sunumunda yapıldığı toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayladığı planlar hakkında bilgi verildi.

Vali Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Sıcak Çermik’in su ve kanalizasyon işlerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının gönderdiği ödenekle yapılacağını belirtti.

Kaplıcanın asfalt işlerini Karayolları Bölge Müdürlüğünün yapacağını aktaran Gül, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün ise kanal işlerini gerçekleştireceğini ifade etti.

Kaplıcanın peyzajının yapılması gerektiğini ve yeşil bir görünüme kavuşmasını arzu ettiklerini dile getiren Gül, fidan dikim işlerini de Orman Fidanlık Müdürlüğünün ele alacağını belirtti.

Sıcak Çermik’te yatırımcılara her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Gül, “Mevcut yatırımcılara sahip çıkıyor, yeni yatırımcılara da her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Termalde 7-8 firmaya verebilecek kadar suyumuz da var. Sivas’tan ve ya il dışından kim gelirse yerini bir hafta içinde teslim ederiz. Ülkemizde, Sıcak Çermik termal suyu şu anda en uygun fiyatla yatırımcısına göz kırpmaktadır.” ifadesini kullandı.