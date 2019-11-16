Sivas'ta dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi
SİVAS (AA) – Sivas merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan, Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından bin 780 rakımlı Emirhan kayalıklarında sürü halinde gezinen dağ keçileri drone ile görüntülendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyeleri ve doğa severler Emirhan kayalıklarına tırmanış yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan Vali Ayhan ve beraberindekiler, doğal oluşumlara hayran kaldı.
Gezi sırasında drone ile yapılan çekimlerde kayalıklarda gezinen dağ keçisi sürüsü kameraya takıldı. Kayalıklar üzerinde bir süre gezinen dağ keçisi sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
Sarp kayalıklardaki oyuklarda arılarca oluşturulan doğal kovanlardan sızan bal görüntüsünden dolayı Emirhan kayalıkları, Ballı kayalar olarak biliniyor.
Sivas merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki kayalıklara, dağcılık kulüplerinin organizasyonuyla tırmanış yapılıyor.
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