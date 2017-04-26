Sivas'ta dekoratif sanatlar sergisi açıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, dekoratif sanatlar sergisinin açılışı yapıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 2016-2017 eğitim döneminde uygulamalı dersler kapsamında hazırladıkları çalışmaların yer aldığı serginin açılışını Sivas Valisi Davut Gül gerçekleştirdi.

CÜ Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışında konuşan Vali Gül, Sivas’ta kültürel zenginlik olduğunu belirterek, “Selçuklu’dan, Osmanlı’dan günümüze kadar gelen eserler var. Dolayısı ile çıta yüksek olduğu için bu çıtayı tutturmak sizler için de bizler için de büyük zorluk ama inanıyorum ki sizler en iyisini yapmışsınızdır. Bu serginin hazırlanmasında başta rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin.” ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Gül ve CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Mimar Dekoratif Sanatlar Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi.