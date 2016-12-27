Sivas'ta demokrasi şehitleri anıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ta ,15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Doğa Okulları tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programına katıldı.

Program öncesinde okuldaki bazı sınıfları gezen Vali Gül ve eşi Gülden Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Gül, daha sonra okulun konferans salonunda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen anma programına izledi.

Programda, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini anlatan video gösteriminin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye kalkışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurarak darbe girişimin seyrini değiştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve kendisine “vur” emrini veren Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı’nın yaşadıklarını anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.