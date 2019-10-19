Sivas'ta “Doğal Taş Zirvesi” düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Derneği tarafından Doğal Taş Zirvesi düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kongresi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, madenciliğe katkı sağlayacak ve bilinçlendirecek programları çok önemsediğini belirtti.
Bir ülkenin kendi kendisine yetebilmesi ve refahını üst seviyelere çıkarabilmesi adına en önemli sektörlerden birinin madencilik olduğunun vurgulayan Ayhan, "Son dönemde dünyada ve coğrafyamızda yaşanan gelişmeler milli ve yerli kelimelerinin önemini bize bir kez daha göstermiş oldu. Ülkemiz sadece madencilikte ham madde olarak 10 milyar dolar ithalata sahip. Enerjiyi de işin içine kattığımızda bu rakam 50 milyar doların üzerine çıkıyor. Buna karşılık biz bu ihtiyacımızı kendi kendimize karşılayacak potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sivas'ın önemli yer altı zenginliklerine sahip olduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Sivas, yer altı kaynakları bakımından da ülkemizin önemli illeri arasında yer almakta. Demir, altın, krom, kurşun-çinko, manganez gibi metalik madenleri mermer, jips, asbest, talk gibi endüstriyel ham maddeleri ve enerji ham maddeleri açısından ilimizin önemli rezervlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Doğal taş açısından Sivas'a bakacak olursak doğaltaş rezervimiz 330 milyon metreküp. 17 adet faal ocağımız ve fabrikamız mevcut. Bu alanda çalışan 30 firmamız var. Yıllık üretim miktarı 250 bin ton. Yıllık 2 milyon 200 bin metrekare mamulümüz var. Türkiye doğaltaş rezervlerinin yüzde 6,5'i, Türkiye traverten rezervlerinin ise yüzde 18'i Sivas'ta bulunmaktadır. MTA katkılarıyla önceki yıllarda gerçekleştirilen Maden Kenti Sivas Zirvesi sonrasında yayınlanan raporlarla ilimiz madencilik
yatırımları açısından önemli mesafeler kat etti, kat etmeye de devam edecek."
Konuşmaların ardından madencilik hakkında sunum yapıldı.
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