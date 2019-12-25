Sivas'ta “Dumansız Hava Sahası” denetimi
SİVAS (AA) – Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Mehmet Sayın'ın başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Asayiş Şube Müdürü Recep Köse, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Sefa Metin'in katılımıyla dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.
İş yerleri, kafeler ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde Sayın, dumansız hava sahası uygulamasına destek veren iş yerlerine teşekkür ederek, sigaranın zararları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sayın, denetim sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İşletmelerimizi dolaşarak sigara konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Sigara hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konu. İşletmelerimizin bu konuda daha hassas davranmasını rica ediyoruz. Toplumumuzun sağlığını korunmak için sigara yasağına uymamız gerekiyor. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak amacıyla işletmelerimizi gezerek vatandaşlarımıza sigaranın zararlarını anlattık."
-
Sivas protokolünden lider Sivasspor'a “58 biletli” destek
-
Kayseri SMMMO üyelerince “Gesi Bağları” tiyatro oyunu sergilendi
-
Sivas'ta “Dumansız Hava Sahası” denetimi
-
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı
-
Sivas'ta aracın çarptığı yaya öldü
-
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: “Hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacağız”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.